Из-за сильного ветра 30 августа в Прикамье могут падать деревья и рваться провода Поделиться Твитнуть

Днём 30 августа в отдельных районах Пермского края возможно усиление ветра до 17 м/с. Об ухудшении погодных условий предупредили в краевом управлении МЧС.

В ведомстве добавили, что порывами ветра могут быть повалены деревья и слабо укреплённые конструкции, не исключены обрывы линий электропередачи. В целях безопасности рекомендуется избегать нахождения вблизи этих объектов и не парковать рядом с ними личный транспорт.

Ранее синоптики сообщали, что прохладная погода с дождями и ветром сохранится в крае до конца августа, тёплый и солнечный период начнётся со 2 сентября.

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