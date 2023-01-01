В «аномальной зоне» в Молёбке найдена погибшей 88-летняя пенсионерка Поделиться Твитнуть

В ПРОО «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой рассказали, что в «аномальной зоне» в Молёбке Кишертского округа Прикамья погибла 88-летняя пенсионерка. Она пропала 28 августа, был объявлен сбор на поиски женщины. Её тело было обнаружено на следующий день. Обстоятельства гибели не разглашаются.

Поисковики благодарят откликнувшихся за помощь и просят снять ориентировки в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в лесу в Гайнском округе пропал мужчина, который имел проблемы с ориентацией в пространстве и нуждался в медпомощи. Через 10 дней волонтёры рассказали, что поиски закончены, мужчина найден живым.

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