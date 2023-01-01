В Прикамье остановлен поиск пропавшего десять дней назад в лесу 36-летнего мужчины Волонтёры просят снять репосты о его розыске Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой объявил об остановке поисков 36-летнего мужчины, который 8 августа отправился из п. Серебрянкана на прогулку в лес в Гайнском округе и пропал. Тревогу вызывал тот факт, что пропавший имел проблемы с ориентацией в пространстве и нуждался в медпомощи. Волонтёры просят снять репосты о его розыске и благодарят всех за оказанную помощь.

Сообщается, что мужчина найден живым, однако подробности не публикуются в силу конфиденциальности.

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