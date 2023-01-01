Летевший из Москвы в Красноярск самолёт экстренно сел в Перми Пассажирке стало плохо с сердцем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Красноярск, 28 августа экстренно сел в аэропорту Большое Савино (Пермь). Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, причиной этого стало плохое самочувствие 40-летней женщины. У пассажирки начались сильные боли в области сердца.

Сначала экипаж принял решение приземляться в Екатеринбург, но позже для экстренной посадки был выбран аэродром в Перми.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Corendon Airlines сокращает полётную программу из Перми в Анталью.

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