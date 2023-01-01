Турецкая авиакомпания отменила рейсы из Перми в Анталью Причины не уточняются Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Corendon Airlines отменила рейсы в турецкую Анталью из Перми, Тюмени и Нижнекамска. Как сообщает портал tourdom.ru, перевозчик, работающий в партнёрстве с туроператором Fun&Sun, будет обслуживать направление только до 20 сентября.

Ранее полётная программа Corendon Airlines из Перми планировалась до конца октября. Сейчас же для бронирования доступны туры с вылетом лишь до 16 сентября включительно.

О причинах досрочного сворачивания программы не сообщается. Это могло произойти из-за невысокого спроса и избытка перевозчиков на данном направлении. Помимо Corendon, рейсы из Перми в Анталью сейчас выполняют Turkish Airlines и «Победа».

По мнению участников рынка, время вылета у этих двух авиакомпаний более удобное — в 5 и 6 часов утра соответственно, тогда как самолёт Corendon предлагает дневной вылет с прибытием на курорт в 18:55, из-за чего туристы практически теряют первый день отдыха.

Ранее сообщалось, что с 12 сентября из Перми начнут летать самолёты в Ярославль.

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