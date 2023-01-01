Бывшая супруга Дмитрия Рыболовлева вошла в топ-20 богатейших женщин России Её состояние оценивается в 600 миллионов долларов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В свежий список Forbes самых богатых женщин России вошла Елена Рыболовлева, экс-супруга бывшего владельца «Уралкалия» миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Её состояние оценивается в 600 млн долларов. Это 13 место.

56-летняя Елена Рыболовлева представлена изданием как частный инвестор. Впервые в рейтинг богатейших женщин страны она попала в 2016 году после окончания суда с бывшим мужем, сразу заняв в списке второе место. Раздел имущества экс-супругов длился семь лет. Источником капитала Forbes указывает выплаты экс-супруга по мировому соглашению.

Сейчас Елена проживает в Женеве. В 2017 году она и её дочь Анна получили гражданство Мальты.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным Bloomberg, на лето 2023 года Дмитрий Рыболовлев имел состояние 11,3 млрд долларов, увеличив его с января на 1,25 млрд.

Рыболовлев с 2011 года является основным владельцем футбольного клуба «Монако». Сейчас миллиардер занимается инвестициями в искусство.

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