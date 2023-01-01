Пермский учёный, застрявший на судне в Арктике, вернулся домой
Член исследовательской экспедиции «Арктического плавучего университета» магистрант кафедры микробиологии и иммунологии биофака ПГНИУ и сотрудник лаборатории алканотрофных микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН Семён Тян вернулся в Пермь. Об этом сообщает пресс-служба ПГНИУ.
В Арктическом регионе экспедиция на судне «Михаил Сомов» занималась выделением биологических микроорганизмов для утилизации чужеродных веществ и новых загрязнителей.
Семён, в частности, изучал бактериальный состав прибрежных территорий, совершал отбор проб воды и грунтов. Также учёный выращивал бактериальные микроорганизмы и наблюдал их поведения в разных средах. Свои исследования он продолжит в ПГНИУ.
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