Алёна Бронникова В Архангельской области село на мель судно «Михаил Сомов» с пермяками на борту Угрозы затопления нет Поделиться Твитнуть

Фото: сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В акватории архипелага Земля Франца-Иосифа в Архангельской области на мель село научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», на борту которого находится несколько экспедиционных отрядов, в целом — 91 чел. Как сообщает ТАСС, в состав отряда Арктического плавучего университета входят 17 чел. из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Земля Вильчека село на мель экспедиционное судно «Михаил Сомов». Угрозы затопления нет, разлива топлива нет», — сообщили в информационной службе в МЧС Архангельской области.

Сейчас проводится осмотр судна для оценки его состояния, измеряются глубины, вокруг «Сомова» установят ограждения для защиты от белых медведей. После этого будет принято решение о дальнейших действиях. Эксперты сообщают, что запасов питьевой воды и питания на борту достаточно, «все системы жизнедеятельности судна функционируют в полном объёме».





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