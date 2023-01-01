В Пермском крае восстановят водный маршрут Березники—Быстрая Теплоход «Карат» удалось отремонтировать Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Теплоход «Карат», который обслуживал маршрут Березники—Быстрая—Березники, отремонтирован и снова начнёт брать на борт пассажиров. Об этом сообщили в минтрансе Прикамья.

Из-за вынужденного простоя судно совершит шесть дополнительных рейсов: 29 и 31 августа, а также 1, 5, 7 и 8 сентября.

Напомним, 12 августа в гребной вал теплохода «Карат» попал топляк. Судно было отправлено на ремонт, а речные рейсы Березники—Быстрая—Березники пришлось отменить.

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