Максим Артамонов В Прикамье отменили речные рейсы из-за аварии теплохода Его обещают отремонтировать на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Пермском крае временно отменены речные рейсы по маршруту Березниики—Быстрая—Березники. Это связано с аварией теплохода, сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Как уточнили в ведомстве, 12 августа в гребной вал теплохода «Карат» попал топляк. Судно находится на ремонте.

В минтрансе обещают отремонтировать теплоход на следующей неделе. Кроме того, в сентябре планируется запустить дополнительные рейсы — взамен невыполненных в августе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.