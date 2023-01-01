Максим Артамонов В Прикамье 29 августа прогнозируют сильные порывы ветра Неблагоприятные погодные явления начались в регионе с понедельника Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Во вторник, 29 августа, местами по Пермскому краю прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра могут доходить до 18 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра.

Пермякам рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с такими объектами.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Напомним, значительное ухудшение погоды в Прикамье началось с 28 августа, в регионе весь день идут дожди. В МЧС также рекомендовали пермякам быть внимательными и острожными.

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