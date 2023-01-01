Максим Артамонов В здании бывшего ВКИУ состоялась первая репетиция театра «У Моста» Новый зал рассчитан на 500 зрителей Поделиться Твитнуть

В здании бывшего ВКИУ на Окулова, 5 состоялась первая репетиция театра «У Моста» Об этом на своей странице в соцсетях рассказал художественный руководитель театра Сергей Федотов.

«Провели первую репетицию «Юноны и Авось» в новом здании театра», — написал Федотов.

В июле этого год департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал с собственником помещений по ул. Окулова, 6 (здание бывшего ВКИУ) условия аренды для размещения там сцены театра «У Моста». Собственник должен был сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению театра. Договор аренды пока будет заключён на 1 год, но в нём предусмотрено право продления.

Новый зал вмещает 500 зрителей, спектакли на новой сцене планируется показывать уже с конца года.

При этом прежняя площадка театра останется в его пользовании.

Перед этим, в июне, худрук театра Сергей Федотов в направил в краевое правительство письмо, попросив перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. Одна из причин — возможность получать большее финансирование. Федотов пожаловался, что театр не получал средств на ремонт в статусе муниципального учреждения и всё делал за собственные деньги. После этого в мэрии Перми прокомментировали просьбу Сергея Федотова перевести учреждение на баланс края. Чиновники напомнили ему, сколько он получает из бюджета города.





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