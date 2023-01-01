Максим Артамонов В мэрии Перми прокомментировали просьбу худрука театра «У Моста» перевести учреждение на баланс края

Чиновники напомнили Сергею Федотову, сколько он получает из бюджета города Поделиться Твитнуть

Пресс-служба администрации Перми распространила сообщение, в котором выражена официальная позиция городских властей по поводу заявления художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова, в котором он просит перевести его учреждение на баланс края.

Напомним, в начале этой недели худрук направил в краевое правительство письмо, попросив перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. Одна из причин — возможность получать большее финансирование. Федотов пожаловался, что театр не получал средств на ремонт в статусе муниципального учреждения и всё делал за собственные деньги.

В мэрии отмечают, что «с удивлением прочитали в СМИ заявление» и комментарии Сергея Федотова.



«Понимаем, что в отрасли культуры работают творческие люди, и предполагаем, что это высказывание — яркая фигура речи или художественный приём для придания ситуации драматизма. Ведь по-другому нельзя объяснить тот факт, что руководство театра не заметило, например, предоставления из бюджета только в 2023 году суммы в 2,6 млн рублей по заявке театра на приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения, заявка одобрена в полном объёме. Что касается строительства склада для декораций, то невозможно выделить деньги из бюджета на возведение объекта, у которого нет необходимой документации, разрешения на строительство и других документов. Так что эту заявку при всём желании нельзя назвать обоснованной», — говорится в заявлении властей.



Чиновники напомнили, что, будучи муниципальным учреждением, театр «У Моста» наделён правом безвозмездного пользования помещением в центре города и не тратит деньги на аренду здания. Так, в прошлом году на постановку спектаклей из бюджета Перми учреждению культуры было выделено порядка 61,4 млн руб., 291 тыс. руб. бюджетных денег театру предоставили на содержание муниципального имущества и уплату налогов.



В мэрии отмечают, что «на протяжении последних двух лет администрация города активно помогала в поисках площадей для расширения театра и нашла вариант, но об этом тоже умалчивается».



К тому же, в соответствии с законодательством театр обязан вести коммерческую деятельность и привлекать собственные средства. С этой задачей учреждение успешно справляется, потому что сегодня «У Моста» — один из самых популярных муниципальных театров.



В заключение городские власти напомнили Федотову, что очень его ценят и что его среднемесячная зарплата, которую он получает из бюджета Перми, сопоставима с зарплатой руководителей краевых учреждений.



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