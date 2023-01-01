Алёна Бронникова Власти Перми оценили разработку концепции военно-патриотического центра в 1,5 млн рублей Учреждение построят на базе детского лагеря «Орлёнок» Поделиться Твитнуть

Фото: сайт Госзакупки, проектная документация

В д. Гамы Пермского района на базе оздоровительного лагеря «Орлёнок» появится Краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Конкурс на разработку архитектурной концепции объекта размещён на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает краевое «Управление капитального ремонта». Максимальная цена контракта — 1,57 млн руб.

Новый объект появится на территории площадью более 158 тыс. кв. м. Разрешённое использование земельного участка — для оздоровительной деятельности. Подрядчик должен будет описать технико-экономические показатели и схему планировочной организации, подготовить графическую часть и разработать программу проектирования. Общий срок выполнения работ — с 12 по 26 сентября, или не позднее 15 календарных дней с момента заключения договора.

Фото: сайт Госзакупки, проектная документация

На территории бывшего лагеря планируется реконструировать пять корпусов для проживания молодёжи 8-5 лет, общей площадью 1,2 тыс. кв. м, столовую на 20 мест, баню-прачечную и трансформаторную. Остальные здания будут снесены. Проектируемые объекты: трёхэтажные КДЦ, учебный и административный корпуса, КПП, двухэтажные жилые корпуса, строевой плац, ФОК с бассейном и летний стадион.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 сентября. Итоги будут подведены 5 сентября.

Напомним, о планах по строительству нового объекта в прошлом год сообщало краевое правительство. Власти намерены сделать центр особым видом загородного стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием. Также планируется организовывать на его территории сборы старшеклассников и студентов 1-2 курсов колледжей в рамках обязательной образовательной программы и различные спартакиады, экскурсии и мероприятия военно-патриотической направленности.

Фото: сайт Госзакупки, проектная документация

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