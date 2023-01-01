Экспертиза подтвердила гибель пермского пилота при крушении самолёта Евгения Пригожина
Рустаму Каримову было 29 лет
В рамках расследования крушения самолёта в Тверской области СК РФ завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз. Как говорится в опубликованных результатах, личности всех десяти погибших установлены, они полностью соответствуют заявленному в полётном листе списку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в списке значится 29-летний пермяк — второй пилот экипажа Рустам Каримов.
Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Москва, разбился в Тверской области 23 августа. На борту находились десять человек, погибли все, включая основателя «Вагнера» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина.
По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.
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