Максим Артамонов Избитый в Перми дрессировщик Игорь Корчагин пока не может вспомнить свой возраст Сейчас он находится обычной палате Поделиться Твитнуть

Игорь Корчагин / фото: тг-канал Э. Запашного

Дрессировщик Игорь Корчагин, избитый в начале июля в общежитии Пермского цирка охранником Самандаром Исмаиловым, пока ещё находится в больнице и не может вспомнить свой возраст. Об этом сообщается в telegram-канале «Цирковые».

По данным канала, дрессировщик уже разговаривает и память к нему возвращается: он помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет. Сейчас он уже сам переворачивается на кровати, но пока не садится и не встаёт. Его руки и ноги подвижны, хотя мышцы атрофированы.

«Пермские врачи по настоящему совершили чудо. После таких травм прогнозы были крайне неутешительными», — добавили коллеги Корчагина.

Напомним, на этой неделе генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, со ссылкой на главврача клиники, сообщил, что Игорь Корчагин пошёл на поправку. По его словам, Корчагина уже переводят из реанимации в обычную палату, далее мужчину ждёт лечение в отделении реабилитации.

Игорь Корчагин попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одному из охранников, уроженцу Киргизии Самандару Исмаиилову было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Его задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.