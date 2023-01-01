Максим Артамонов В Черняевском лесу начали обустраивать велосипедные и пешеходные дорожки Работы выполняются в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На участке за ДКЖ в ООПТ «Черняеский лес» продолжается обустройство дорожек для пешеходов, бегунов и велосипедистов. Сейчас в лесу проведены работы по обустройству подстилающих слоёв для велосипедных и пешеходных дорожек общей протяжённостью 1100 м. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Новые маршруты покрыты песчано-гравийной смесью. Впоследствии они будут освещены. Также заказаны малые архитектурные формы — площадка для детей, спортивные тренажёры, скамейки. Установка этих объектов начнётся во второй половине сентября.

Все работы по благоустройству выполняются в рамках проекта «Зелёное кольцо». Он направлен на обустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долины Егошихи, включая Егошихинский культурно-мемориальный парк, на обустройство долины Данилихи и Черняевского леса. Этот проект является одним из приоритетных в рамках 300-летия Перми.

Напомним, в январе этого года в Черняевском лесу началось строительство беговых дорожек и деревянных настилов. Чиновники сообщали, что при определении бегового маршрута учитывались уже существующие тропы подходящей ширины, чтобы не повредить корневую систему деревьев. Контролировать этот процесс должны были «Пермское городское лесничество» и «Пермблагоустройство». Однако в начале июля Пермская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку работ по обустройству особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Тогда выяснилось, что заказчик в лице МКУ «Пермское городское лесничество» в рамках заключённого муниципального контракта не проконтролировал работу подрядной организации. Это привело к нарушению условий проведения работ, что, в свою очередь, сказалось на корневой системе деревьев.

Кроме того, в июле в Перми начался ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав ООПТ «Черняевский лес»). Ремонт предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. Вдоль ул. Подлесной подрядчик начал сносить деревья. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущений, а Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

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