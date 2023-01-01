Максим Артамонов Прокуратура нашла нарушения при проведении работ в Черняевском лесу Подрядчик повредил корни деревьев во время обустройства троп Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Андреев

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как исполняются работы по обустройству особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Проверка состоялась после обращения пермяков, сообщивших о нарушении экосистемы в ходе обустройства территории. Информацию об этом также публиковали пользователи в интернете. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В ведомстве установили, что заказчик в лице МКУ «Пермское городское лесничество» в рамках заключенного муниципального контракта не проконтролировал работу подрядной организации. Это привело к нарушению условий проведения работ, что, в свою очередь, сказалось на корневой системе деревьев.

Так, на территории леса в местах проведения работ были повреждены корни елей, сосен, берез и других деревьев, а остатки вырубленной корневой системы подрядчик оставлял по краям троп, на которых проводились работы по выемке грунта.

Эти обстоятельства, по заключению специалистов-экологов, впоследствии могут привести к преждевременной гибели деревьев.

После проверки директору городского лесничества внесено представление.

Напомним, строительство беговых дорожек и деревянных настилов началось в Черняевском лесу в январе. Об этом тогда в своём telegram-канале сообщал бывший глава Перми Алексей Дёмкин. Он подчеркнул, что при определении бегового маршрута учитывали уже существующие тропы подходящей ширины, чтобы как раз не повредить корневую систему деревьев. Контролировать этот процесс должны были «Пермское городское лесничество» и «Пермблагоустройство».





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