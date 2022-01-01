В Черняевском лесу Перми началось строительство беговых дорожек Корневая система деревьев не пострадает Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

В Черняевском лесу Перми начались работы по организации беговых дорожек, параллельно проходят работы по укладке деревянного настила. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«При определении бегового маршрута учитывали уже существующие тропы подходящей ширины, чтобы не повредить корневую систему деревьев. Сейчас подрядчик работает на участке в районе экотропы «С любовью, лес», — написал мэр.

Он также отметил, что в лесу будут сделаны отдельные маршруты для пешеходов и велосипедистов, чтобы никто никому не мешал.

Контроль работ осуществляют два МКУ — «Пермское городское лесничество» и «Пермблагоустройство».

Наиболее активно работы начнутся в мае.

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