Максим Артамонов В Перми 30 августа закроется магазин «Семья» в ЦУМе Сейчас там идёт распродажа Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Федеральная сеть «Лента» планирует закрыть магазин «СемьЯ» в ЦУМе 30 августа, при этом магазин на Комсомольском проспекте, 11 продолжит свою работу. Об этом сообщает ИА «Текст».

В магазине, который располагается в ЦУМе, сейчас проходит распродажа.

Напомним, В 2021 году сеть магазинов «Семья» была продана федеральному ритейлеру «Лента». В конце июля этого года стало известно, что «Лента» купит екатеринбургскую сеть «Монетка» и передаст ей в аренду бывшие магазины и распределительный центр сети «Семья» в Пермском крае. Сумма сделки оценивалась в 300-400 млрд руб. Если продажа состоится, «Лента» интегрирует приобретение в свой общий бизнес, однако работать магазины продолжат под брендом «Монетка». Сам же федеральный ритейлер сосредоточится на управлении пермскими гипермаркетами.

На этой неделе группа компаний «ЭКС», владельцем которой был бывший губернатор края Олег Чиркунов, нашла покупателя на распределительный центр в Кондратово. Это последний актив продуктовой сети «Семья». Объект планирует компания «Фуд Трейд», которая принадлежит пермскому бизнесмену Сергею Лютаревичу.

Продажу логистического центра согласовывала правительственная комиссия РФ. Процедура была пройдена, так как актив принадлежал щвейцарской Norpexal Holding (головная компания группы «ЭКС»). Сумма сделки не раскрывается, однако СМИ сообщают о сумме более 270 млн руб.

Логистический центр в Кондратово ГК «ЭКС» купила на торгах по банкротству «Вивата» в 2019 году.

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