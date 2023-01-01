Компания экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова нашла покупателя на последний актив «Семьи» Будет продан распределительный центр в Кондратово Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Группа компаний «ЭКС» (владелец — бывший губернатор края Олег Чиркунов) нашла покупателя на распределительный центр в Кондратово — это последний актив продуктовой сети «Семья». Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», приобрести объект планирует ООО «Фуд Трейд» (принадлежит пермскому бизнесмену Сергею Лютаревичу).

Продажу логистического центра согласовывала правительственная комиссия РФ. Процедура была пройдена, так как актив принадлежал щвейцарской Norpexal Holding (головная компания группы «ЭКС»).

Сумма сделки не раскрывается. Но, по данным издания, объект может быть продан за сумму более 270 млн руб.

Логистический центр в Кондратово ГК «ЭКС» купила на торгах по банкротству «Вивата» в 2019 году.

В 2021 году сеть магазинов «Семья» была продана федеральному ритейлеру «Лента».

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