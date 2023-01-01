Алёна Бронникова В Перми произошёл пожар в аварийном расселённом доме на ул. Мильчакова Пожарные тушили его в течение двух часов Поделиться Твитнуть

В Перми 26 августа произошёл пожар в очередном расселённом аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Информация о возгорании в двухэтажном доме на ул. Мильчакова, 16 поступила в службу в 16:24. На место выехали девять пожарных и две единицы техники. Локализовали пожар в 16:46, полностью ликвидировать его удалось только в 18:44.

«Предварительная площадь пожара 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению», — добавили в ведомстве.

Ранее, неделю назад, 19 августа, сообщалось о возгорании в 16:30 в аварийных расселённых домах по ул. Карпинского, 49 и 58. Позже, 24 августа, пожар снова произошёл в доме № 49.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.