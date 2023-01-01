Олег Антонов В Перми на улице Карпинского загорелись расселённые аварийные дома Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В субботу, 19 августа, около 16 час. 30 мин. загорелся дом №58 по ул. Карпинского. Аварийное двухэтажное строение уже расселено, однако доступ в здание не ограничен. В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 16 кв. м. Тушили его около получаса. Пострадавших нет.

Олег Антонов

Также в пресс-службе рассказали, что несколько минут спустя загорелся расселённый барак на ул. Карпинского, 49. На тушение пожара выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Прибыв на место, спасатели обнаружили горящий мусор внутри. Предварительно, площадь пожара составила 15 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 17.15. От огня никто не пострадал.

Напомним, в расселённых бараках по ул. Карпинского пожары случаются нередко. Так, в апреле здесь тушили деревянную двухэтажку. Тогда площадь пожара составила 80 кв. м. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

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