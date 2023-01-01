На улице Карпинского в Перми загорелся аварийный дом В здании уже никто не проживал Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 30 апреля, в 5 часов 21 минуту в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в расселённом доме барачного типа по ул. Карпинского в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 80 кв. м. К месту вызова выезжали 7 единиц техники и 34 человека личного состава.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнём.

Как сообщают местные жители, доступ в пустующие бараки на ул. Карпинского свободный. Пожар могли устроить бомжи, причиной возгорания могло стать также неосторожное курение.

Ранее сообщалось, что в Перми произошёл пожар на территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Ориентировочно площадь возгорания составила 10 кв. м.





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