Елена Синица В Перми произошёл пожар на территории ПАО «Мотовилихинские заводы» Ориентировочно площадь пожара 10 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, 29 апреля, произошёл пожар на территории ПАО «Мотовилихинские заводы». Сигнал о возгорании поступил в краевое МЧС в 20:08.

Как передаёт пресс-служба ведомства, было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. К месту происшествия выехали 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предварительно, площадь пожара составила 10 кв. м.

В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

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