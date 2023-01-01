На улице Карпинского в Перми продолжают гореть расселённые бараки Сегодня снова вспыхнул пожар в доме № 49 Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На ул. Карпинского ну участке от ул. Сивкова до пр. Декабристов в Перми продолжают гореть расселённые бараки. Сегодня пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного аварийного дома № 49.

Как сообщили в МЧС, вызов поступил в 15.05. Для тушения огня было направлено 24 пожарных и четыре единицы техники. На время тушения общественный транспорт (автобусы № 4, 28, 29 36, 56, 59) пустили в объезд.

Предварительно площадь пожара — 20 кв. м. Погибших, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что этот же дом горел 19 августа. Также в субботу вспыхнул пожар и в расселённом аварийном доме № 58 по ул. Карпинского.

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