Алёна Бронникова Синоптики прогнозируют теплую погоду на территории Прикамья в начале сентября Столбик термометра может подняться выше +20° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край в начале осени может вернуться тёплая погода. Согласно данным проекта «Метеоролог и я», в первой декаде сентября возможно повышение температуры до +24..+25°.

«Есть хорошие шансы на возвращение тепла. +24..+25 действительно пока ожидаются. Вопрос по продолжительности. По среднесрочным прогностическим данным, высотный гребень с Украины пойдёт на восток, но уже на подходе к Пермскому краю он ожидается на стадии разрушения. Если никакой регенерации с ним не произойдёт, то волна тепла будет короткой. В целом, неудивительно, что тепло возвращается, гребни сменяют ложбины, и наоборот», — отмечают специалисты.

На данный момент дать более точный прогноз затруднительно. Синоптики говорят о необходимости отслеживания погодных тенденций в течение двух-трёх суток. После того как картина будет более ясна, в сообществе опубликуют прогноз.

В ближайшие выходные в регионе сохранится прохладная погода. В воскресенье, 27 августа, ожидаются пасмурная погода и кратковременные дожди. Температура воздуха будет не выше +12°. Небольшое потепление возможно к середине следующей недели.





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