На Прикамье надвигается ещё одна волна холода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае ожидается новая волна похолодания. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха понизится ещё на несколько градусов.

Так, в пятницу, 25 августа, днём в Прикамье будет всего +13...+15 градусов, в Перми воздух прогреется до +13.

В субботу, 26 августа, сохранится такая же температура. В воскресенье, 27 августа, столбики термометров поднимутся только до +12 градусов. При этом ожидается пасмурная погода и кратковременные дожди.

По предварительным прогнозам, небольшое потепление в крае ожидается к середине следующей недели.

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