Максим Артамонов В краевом минкульте рассказали о событийной линейке сентября в Перми Пермяков ждут фестиваль электронной музыки, спектакли, документальное кино и КВН Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Пермь-300

В сентябре в Перми продолжатся мероприятия, посвящённые 300-летию города. Анонс культурных событий представила на заседании краевого правительства рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Одним из первых станет пятый фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+), который состоится 2 сентября в спорткомплексе им. Сухарева. Шоу продлится с 18:00 2 сентября до 02:00 3 сентября. На главной сцене выступят музыканты из Турции и Египта, Белоруссии и Пермского края.В финале шоу за пульт встанет один из самых диджеев России, продюсер и легенда российской электронной сцены Fonarev (Владимир Фонарёв).

В сентябре стартует также цикл показов спектаклей лауреатов фестиваля «Золотая маска» в Перми. 5 и 6 сентября Новосибирский музыкальный театр покажет на сцене пермского Театра-Театра рок-мюзикл «Фома» (16+) по мотивам песен Юрия Шевчука. Постановка была отмечена в 2021 году сразу тремя «Золотыми масками»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана».

На 13 сентября запланирован гала-концерт фестиваля «Дарования Прикамья». Его главная тема — Пермский край, его история, люди, обычаи и традиции.

В тот же день, с 13 сентября, в Пермь съедутся специалисты-музейщики на культурный форум «Галерее — 100». Представители музейного сообщества обсудят современные подходы к экспонированию в здании Кафедрального собора, где пока располагается Пермская художественная галерея, которая совсем скоро переедет в новое здание. Форум продлится до 16 сентября.

С 15 по 21 сентября в Перми традиционно пройдёт XXIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Основной площадкой станет киносалон «Премьер». Зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую. В программу международного конкурса вошло 13 фильмов.

С 16 по 17 сентября в Перми пройдёт 1/2 финала Первой лиги КВН, в котором примут участие 10 команд из российских городов.

А под конец сентября откроется выставка древнерусского искусства Пермской художественной галереи в Третьяковке. Она начнёт работать с 26 сентября, а завершится уже в 2024-м году.

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