Максим Артамонов Стала известна международная программа «Флаэртианы» В неё вошли 13 фильмов Поделиться Твитнуть

«Тайные письма» реж. Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин

С 15 по 21 сентября в Перми вот уже в 23-й раз состоится Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую.

В этот раз в программу международного конкурса вошли 13 фильмов, снятых в 2022 и 2023 году в Китае, Иране, Румынии, Италии, Австрии, Финляндии, США, ЮАР и России.

Отборочной комиссии удалось собрать истории о людях, которые отстаивают права женщин, попадают в любовные передряги, снимаются в фильмах для взрослых или занимаются привычной, но такой сложной работой: строят дома, лечат и спасают людей, достигают спортивных высот.

Три картины из 13 картин сняли российские режиссёры. В фильме «Кармен, или история несчастной любви Ханспеттера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране» журналистка Юлия Вишневецкая переезжает в Германию, чтобы найти спокойную жизнь. Однако вместо этого она находит приключение: мастер циркового искусства, который занимается с ее детьми, вспоминает любовь своей молодости — циркачку Кармен. Юлия отправляется на поиски, чтобы устроить их встречу спустя 20 лет, не зная, к чему это приведет.

Другой кинолентой, посвящённой нетривиальной истории любви, стал фильм «Артём и Ева». Евгений Милых наблюдал за жизнью и карьерой актеров в индустрии порно, Критики уже назвали фильм «портретом поколения». Идея кинофильма была презентована профессионалам киноиндустрии на питчинге «Флартиана Форум» несколько лет назад.

Третьим российским фильмом стала картина «Таня. Лето. Зима». Это классическое флаэртиановское наблюдение за охотницей Таней, которая живёт вместе со своей семьей в лесу.

Среди зарубежных фильмов — вдохновляющие истории людей со всего мира, которые своим примером показывают, что такое не быть равнодушным.

Так, в кинолетне «Приключения Джиджи, представителя закона» полицейский расследует самоубийство одной из девушек в маленькой итальянской деревне и становится примером доброты и открытости для соседей.

«Единственный доктор» посвящён доктору-волонтёру Карен Кинселл — в небольшом селе в штате Джорджия она больше 20 лет лечит самых уязвимых, но при этом не получает зарплату, а её клиника буквально разваливается. Осложняют проблему вспышка коронавируса и выборы. Сможет ли она продолжать помогать людям, которые не могут позволит себе дорогостоящее лечение?

В представленных фильмах поднимаются важные темы угнетения женщины в патриархальном мире. Так, «Тайные письма» рассказывает о китайских женщинах, связанных зашифрованным языком Нушу. Этот многовековой скрытый язык объединил поколения в тайной системе поддержки сестринства, надежды и выживания среди жестокого патриархального мира. Подобная тематика обнажается в картине «Каф», где повествуется о трёх поколениях женщин, которые оказались связаны мистическим сообществом поддержки в трудной жизни. Третьим фильмом, который посвящён теме борьбы женщин за человеческие права, стала кинолента «Болельщица». Героиня — 27-летняя иранка Захра — очень хочет смотреть футбол, но по местным правилам женщин не допускают на стадион. Она находит выход, решив переодеваться в мужчину, но пока не знает о том, что её желание наблюдать за игрой вдохновит множество женщин.

Политическая сатира на современное общество отразилась в венгерско-румынском фильме «Чей я пёс?». Режиссёр в поисках чистокровной «невесты» для своего пса ввязывается в политику собаководства. В картине выращивание идеальных собак становится метафорой к выращиванию идеальных людей.

Другая история с социальным подтекстом — фильм «Сделка жизни», которые рассказывает про австрийца. Она думает, что нашёл в Тайланде любовь и новый дом, однако все вышло гораздо прозаичнее: европеец оказался вовлечён в типичную историю обмана богатых туристов, приезжающих на отдых.

Победитель международного конкурса получит «Золотого Нанука» и денежную премию. Кроме того, жюри предстоит выбратть лучшие фильмы в номинациях «За лучшую режиссуру» и «За лучший сценарий».

Фестиваль пройдёт при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Пермского края.

Шорт-лист международного конкурса «Флаэртиана-2023»:





«Артем и Ева» (Artem & Eva)

Евгений Милых, Франция, Грузия, Эстония, 2023.





«Болельщица» (The Football Aficionado)

Пализ Хошдель, Шармин Моджтахед Заде, Иран, 2022.





«Горькие дни» (Eat Bitter)

Нингуи Сун, Паскале Аппора-Гнекинди, Центральноафриканская Республика, Китай, 2023.





«Единственный доктор» (The Only Doctor)

Мэтью Хашигучи, США, 2022.





«Кармен, или история несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране» (Carmen, or an Unfortunate Love Story of Hanspeter from Oberkassel, that Made My Children Happy in a Foreign Country)

Юлия Вишневецкая, Германия, Грузия, Россия, 2022.





«Каф» (Q)

Джуд Шехаб, США, Ливан, 2023.





«Кого люблю…» (The One I love…)

Ливия Анна Эмилия Бергер, Финляндия, Россия, 2023.





«Приключения Джиджи, представителя закона» (The Adventures of Gigi the Law)

Алессандро Комодин, Италия, Франция, Бельгия, 2022.





«Сделка жизни» (Good Life Deal)

Самира Гаремани, Австрия, 2022.





«Тайные письма» (Hidden Letters)

Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин, Китай, Германия, Норвегия, США, 2022.





«Таня. Лето. Зима» (Tanya. Summer. Winter)

Александр Авилов, Россия, 2023.





«Чей я пёс?» (Whose Dog Am I?)

Роберт Лакатош, Венгрия, Румыния, 2022.





«Штамс: мечты о золоте» (STAMS — Dreaming Of Gold)

Бернард Браунштейн, Австрия, 2023.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.