Алёна Бронникова В Мотовилихе может появиться памятник Юрию Калачникову Установить его планируют в сквере на ул. Розалии Землячки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение установить памятник конструктору Юрию Калачникову в сквере его имени в Мотовилихинском районе. Информация об этом появилась в официальном бюллетене администрации города.

«Поступило предложение о согласовании идеи увековечения памяти Ю.Н. Калачникова, лауреата Ленинской и государственной премий СССР, доктора технических наук, профессора, академика Российской академии артиллерийских наук, путём установки памятника в сквере им. конструктора Ю.Н. Калачникова, расположенном по ул. Розалии Землячки, 12», — сообщается в документе.

Мэрия предлагает всем желающим направить мнения по предложению в департамент культуры и молодёжной политики.

Калачников работал на Пермском машиностроительном заводе им. Ленина (сейчас — ПАО «Мотовилихинские заводы»). В 1965 году был назначен главным конструктором завода и возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения до 1995 года. Основную работу Юрий Калачников сочетал с научно-преподавательской деятельностью, был награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, является лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР. Под его руководством были разработаны боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня.

В конце прошлого года члены совета по топонимике поддержали инициативу присвоить скверу в Мотовилихинском районе, который расположен между улицами Лебедева, Розалии Землячки и Уральской, имя Калачникова. Долгие годы у сквера не было официального названия. В быту пермяки называли его в честь революционерки Розалии Землячки. Большую часть жизни Юрий Калачников прожил в расположенном рядом со сквером доме по ул. Землячки, 12.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.