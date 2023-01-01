Жителей Перми снова просят помочь в поисках пропавшего 19-летнего юноши Поделиться Твитнуть

Волонтёры отряда «Прикамье. Поиск» снова обратились к жителям Перми с просьбой помочь найти пропавшего в Индустриальном районе Сергея Поливаева. 19-летний юноша исчез 11 августа: утром Сергей запер двери магазина, где работал, и ушёл. Объявление о поиске молодого человека уже публиковалось, однако найти пермяка пока не удалось.

«Семья Сергея очень переживает за него, — рассказали perm.aif.ru в отряде. — Просим пермяков быть внимательными на улицах, в магазинах, транспорте и сразу звонить, если заметят подходящего под описание юношу».

Юношу удалось отследить по видеокамерам. Около 11:00 он был у ДК им. Гагарина. Куда он отправился дальше — неизвестно.

Напомним, Сергею на вид 17-18 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, русые волосы, зелёные глаза, был одет в футболку тёмно-синего цвета, синие джинсовые шорты, чёрные на белой подошве кроссовки. При себе у него был чёрно-синий рюкзак.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 102 или 8 922 3456702.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.