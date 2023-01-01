Максим Артамонов В Перми пропал 19-летний юноша Он исчез после того, как ушёл с работы в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

На прошлой неделе в Перми пропал 19-летний Сергей Поливаев, который вышел с работы и пропал в Индустриальном районе. Об этом сообщили в волонтёрском отряде «Прикамье. Поиск».

По информации поисковиков, 11 августа в 10:30 молодой человек запер двери магазина, где работал продавцом, и ушёл. С тех пор он не выходил на связь.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 185 см, худощавое телосложение, русые волосы (зачёсывает направо), зелёные глаза.

В день пропажи на Сергее была тёмно-синяя футболка с абстрактными рисунками и надписью на английском языке, синие джинсовые шорты до колен и чёрные кроссовки на белой подошве. У него с собой был также чёрно-синий рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о нём, волонтёры простят сообщать по тел.: 102 или 8-922-345-67-02.

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