Алёна Бронникова Для медработников и педагогов в Прикамье изменятся условия предоставления бесплатных участков Законопроект был принят депутатами в первом чтении Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Парламент Пермского края поддержал в первом чтении предложение губернатора о внесении изменений в закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков медицинским работникам и педагогам в собственность для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий законопроект был рассмотрен на пленарном заседании 24 августа.

Как уточнил депутат краевого Заксобрания Сергей Ветошкин, документ направлен на совершенствования механизма предоставления участков тем, кто устраивается на работу в учреждения здравоохранения и образования в населённых пунктах с численностью до 10 тыс. чел. Документ учитывает пожелания глав муниципалитетов и руководителей организаций.

«Законопроектом предлагается установить особый порядок предоставления земельных участков в ЗАТО Звёздный, конкретизировать должности медицинских и педагогических работников и перечень оснований, которые ограничивают право на предоставление участков, расширить полномочия органов местного самоуправления. Ко второму чтению будет необходимо доработать нормы, устанавливающие возможность выделения земельных участков на территории других муниципальных образований», — сообщил Сергей Ветошкин.

Поправки к законопроекту предлагается внести до 1 сентября текущего года.

Напомним, в конце июля прошлого года губернатор Пермского края внёс в региональный парламент законопроект о предоставлении медицинским работникам и работникам сферы образования бесплатных земельных участков. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что участки будут предоставлять в собственность для ИЖС.

О решении внести изменения стало известно в июле 2023 года. После его принятия у жителей Прикамья появится возможность получить землю не только по месту регистрации, но и в другом муниципалитете. Местные думы будут наделены правом определять размер таких участков.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.