Максим Артамонов В Прикамье могут измениться условия предоставления бесплатных участков для медиков и педагогов В краевой парламент внесён законопроект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для медработников и педагогов в Пермском крае могут изменить условия предоставления бесплатных земельных участков. Соответствующий законопроект внесён в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Пермского края.

Законопроект предполагает возможность предоставлять земли на основе межмуниципального сотрудничества. Таким образом, у пермяков появится возможность получить землю не только по месту регистрации, но и в другом муниципалитете.

Местные думы предлагается наделить правом определять максимальный и минимальный размер земельного участка.

Этот законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании в августе.

Напомним, в конце июля прошлого года губернатор Пермского края внёс в региональный парламент законопроект о предоставлении медицинским работникам и работникам сферы образования бесплатных земельных участков.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что участки будут предоставлять в собственность для индивидуального жилищного строительства.

При этом участки будут располагаться в населённых пунктах с численностью менее 10 тыс. чел. Предельный минимальный размер участка предлагалось установить 0,10 га.

Кроме этого, предлагается предусмотреть возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.





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