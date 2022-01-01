Елена Синица Прикамским врачам и учителям будут бесплатно выдавать земельные участки Закон может вступить в силу с 1 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае медицинским работникам и работникам сферы образования будут бесплатно выдавать земельные участки. Соответствующий законопроект внёс в Законодательное собрание губернатор региона Дмитрий Махонин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что участки будут предоставлять в собственность для индивидуального жилищного строительства.





При этом участки будут располагаться в населённых пунктах с численностью менее 10 тыс. чел. Предельный минимальный размер участка предлагается установить 0,10 га.





Кроме этого, предлагается предусмотреть возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.





Если краевой парламент поддержит законопроект, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.