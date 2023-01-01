Максим Артамонов Для борьбы с полиграфом уссурийским в пермских лесах привлекут учёных Жук-паразит появился в Прикамье в прошлом году Поделиться Твитнуть

На заседании экономического комитета Заксобрания Пермского края министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович рассказал, что в сентябре этого года региональное правительство проведёт расширенное совещание с учёным сообществом и профильными органами госвласти. Встреча будет посвящена обсуждению возможных методы борьбы с новым вредителем лесных деревьев — уссурийским полиграфом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Как пояснил Дмитрий Беланович, засушливое лето последних лет привело к ослаблению деревьев и, как следствие, к обострению проблемы с полиграфом уссурийским на территории региона.

Полиграф уссурийский с Дальнего Востока был официально выявлен в Сибири в 2008 году, а в 2022-м он начал распространяться на территории пермских лесов.

В конце июня сообщалось, что в течение 10 лет в Пермском крае могут полностью исчезнуть хвойные леса из-за активного распространения жука паразита. Такой прогноз сделал директор филиала ФБУ «Рослесозащита» Валерий Казанцев. Впервые он был выявлен в лесах Прикамья в прошлом году.

«Если меры не примем, через три года у нас не останется пихты от слова совсем. Следующая будет ёлка, а потом сосна, затем лиственница. То есть в течение 10 лет в Пермском крае хвои не останется. Произойдёт замена породы на осину и на прочие лиственные культуры», — сказал Казанцев.

Специалисты считают, что самым эффективным методом борьбы является вырубка заражённых деревьев.

С начала этого года Минприроды Прикамья ведёт мониторинг лесных участков, где есть признаки поражения вредителем. На наиболее повреждённых из них планируется проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

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