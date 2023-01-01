«Мотовилихинские заводы» продали жилой дом за полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о реализации с торгов имущества предприятия: жилого одноэтажного дома 1920 года постройки, расположенного по адресу Пермь, ул. Соликамская, 7. Объект продан за 556 тыс. руб. физическому лицу Александру Дмитриенко. Информация размещена на ЕФРСБ.

В документации сказано, что дом имеет общую площадь 67,1 кв.м. Имущество реализовывалось посредством публичного предложения с конца июня. В начале торгов цена дома составляла 1,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что 19 июля был заключён договор купли-продажи одноэтажного нежилого здания трансформаторной подстанции, принадлежавшей предприятию. Это имущество на ул. Спортивной, 1 выставлялось на торги одновременно с домом и было реализовано за 226,8 тыс. руб.





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