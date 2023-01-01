МинЖКХ Пермского края увеличит штат сотрудников Это произойдёт после передачи части полномочий мэрии Перми на уровень края Поделиться Твитнуть

Артём Балахнин

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Министерство ЖКХ Прикамья увеличит штат сотрудников после передачи полномочий мэрии Перми в сфере тепло- и водоснабжения на региональный уровень. Об этом на заседании комитета по бюджету краевого парламента во время обсуждения соответствующего законопроекта заявил глава ведомства Артём Балахнин.

Как передаёт телеграм-канал Заксобрания, депутаты подняли вопрос о том, как министерство будет справляться с возросшей нагрузкой. По словам министра, в ведомстве понимают ситуацию, поэтому в планах увеличить количество штатных единиц.

По итогам заседания комитет по бюджету одобрил принятие законопроекта в первом чтении.

Напомним, согласно проекту закона, предлагается перераспределить 16 полномочий из четырёх отраслевых блоков: в сфере земельных отношений, образования, торговли и рекламы и инфраструктуры, на неограниченный срок с 1 января следующего года. Накануне стало известно, что после доработки документа из 16 предлагаемых полномочий планируется перераспределить всего 8.

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