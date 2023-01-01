Выдано разрешение на реконструкцию стадиона «Юность» в Перми Теперь подрядчик сможет приступить к демонтажу старых трибун Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущества Пермского края выдало разрешение на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: Пермь, ул. Революции, 27. Проект предполагает демонтаж старого здания с трибунами, возведение нового четырехэтажного спортивного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м и обновление открытой арены.

Как напомнили в ведомстве, новые трибуны будут вмещать 1,6 тыс. чел. На объекте будут проводиться тренировки и соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, кёрлингу, хоккею, организовываться массовые катания на коньках. Летом площадка будет задействована под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег, футбол и пр.

Сейчас подрядчик ООО «ЖБК-Строй» выполняет подготовительные работы. Но после получения разрешения застройщик оградит территорию и приступит к демонтажу трибун, мачт освещения, выносу инженерных сетей.

Проект реализуется в рамках краевой программы «Пермь-300» с помощью Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома», который направил на объект 1,5 млрд руб.

Контракт по реконструкции «Юности» заключён на сумму 1,978 млрд руб.





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