Алёна Бронникова В Прикамье запустили сайт и соцсети будущей Краевой музыкальной школы В интернете уже появилась информация о поступлении Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В интернете появился официальный сайт Краевой музыкальной школы (КМШ), строительство которой ведётся в районе ДКЖ в Перми (ул. Энгельса, 6). О релизе сообщили в пресс-службе министерства культуры региона

На сайте планируется публиковать актуальную информацию о строительстве объекта. Дополнительно для информирования о событиях, касающихся будущего учреждения, и размещения полезных материалов созданы каналы в Telegram и ВКонтакте.

Сейчас на сайте уже появилась информация об условиях поступления и открытых вакансиях. О специальностях и графике приёмной кампании можно узнать на странице «Хочу учиться в КМШ». Так, 1 сентября 2023 года планируется разместить дополнительные данные о правилах, особенностях, требованиях к уровню подготовки и сроках приёма на 2024/25 учебный год.

На вкладке «Хочу работать в КМШ» опубликован список вакансий. Учреждение сообщает о поиске соискателей на должности педагогов общего образования, преподавателей музыкальных дисциплин, звуко- и светооператора, оператора видеозаписи, административных работников, лаборантов учебных кабинетов, заведующего мастерской, системного администратора, специалиста по организации питания, юрисконсульта и других. Требования к профильным специалистам указаны на сайте, более подробную информацию предоставляют во время собеседования.

«В Пермском крае много талантов, у нас уже работает более 70 детских музыкальных школ и школ искусств, в которых обучается свыше 30 тыс. ребят. Они участвуют в конкурсах, прославляя Пермский край, и наша Краевая школа строится для них», – рассказала директор школы Вера Никольская.

Ранее сообщалось, что набор в КМШ в Перми запланирован на апрель 2024 года. Прослушивания будут проходить не только в Перми, но и в других городах Прикамья. Для желающих организуют подготовительные занятия. Краевую музыкальную школу в районе ДКЖ возводит компания «Фортэкс» из Татарстана. Разработкой концепции, образовательных программ, подбором преподавателей и музыкальных инструментов занимается минкульт. Подобных учреждений в России всего девять – в Перми будет десятое.

В комплексе будет 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест. Учиться здесь смогут 350 чел. Помимо классов для учёбы, в школе разместятся большой концертный зал, студия звукозаписи, амфитеатр, репетиционные залы, помещения для хора и оркестра, интернат на 100 мест, а также просторный двор со своим стадионом.

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