Максим Артамонов В администрации Перми подтвердили увольнение учителей из школы № 12 При этом на начало учебного года весь педагогический коллектив уже сформирован Поделиться Твитнуть

школа №12 / фото: 2GIS

Пресс-служба мэрии прокомментировала увольнение ряда учителей из пермской школы № 12 с углублённым изучением немецкого языка. Педагоги решили уйти вслед за увольнением по собственному желанию директора Елены Ракинцевой. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации Перми.

Как пояснили в городском департаменте образования, «в течение лета заявление на увольнение написали восемь учителей, но они уволились по разным обстоятельствам, а не после ухода директора».

При этом на текущий момент весь педагогический коллектив сформирован, открытых вакансий нет, отметили в пресс-службе.

Ранее издание 59.ru сообщало, что вслед за Ракинцевой уволились ещё 11 педагогов. Это учителя начальных классов, по географии, русскому языку и литературе, информатике, несколько учителей немецкого языка и завуч по воспитательной работе.

О том, что директор школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность, стало известно на прошлой неделе. Её увольнение произошло в контексте идеологического конфликта вокруг российской спецоперации.

В департаменте образования Перми сообщали, что Ракинцева решила уйти по своему желанию. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года. Сейчас функции директора школы возложены на заместителя директора Аллу Зобнину.

Напомним, в мае 2023 года представители анонимного сообщества «Прикамские витязи» обратились в школу с просьбой провести внеклассные занятия на патриотическую тему, однако им отказали. Директор сослалась на 48-ю статью российского закона «Об образовании» и объяснила, что он запрещает использование образовательной деятельности для политической агитации.

Позже пользователи интернета обнаружили старую страничку школы в социальных сетях, на которой были сообщения с критикой СВО. Прокуратура проводила проверку на экстремизм.

Пост директора языковой школы может занять одна из заместителей директора пермской «Экономической школы № 145».

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