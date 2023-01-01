Максим Артамонов После увольнения директора пермской языковой школы № 12 о своём уходе заявили 11 учителей Это случилось на фоне идейного конфликта вокруг СВО Поделиться Твитнуть

школа №12 / фото: 2GIS

В Перми после увольнения директора школы № 12 Елены Ракинцевой заявление об уходе подали 11 учителей. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на одного из педагогов.

На условиях анонимности она рассказала изданию, что еще в мае за отказ организовать занятие с бойцами СВО в телеграм-канале «Прикамские витязи» завуча по воспитательной работе школы назвали «врагом народа».

«После постов канала «Прикамские витязи» в школе собирали управляющий совет. Просили разъяснений ситуации. Родители учеников защитили школу, но в сложившейся ситуации директор приняла решение уволиться. Следом за ней заявление об увольнении подали 11 сотрудников, и я в том числе. Свое заявление я подала в июле», — пояснила педагог.

По её данным, заявление об уходе написали учителя начальных классов, по географии, русскому языку и литературе, информатике, учителя по немецкому языку и завуч по воспитательной работе.

О том, что директор школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность, стало известно на этой неделе. Её увольнение произошло в контексте идеологического конфликта вокруг российской спецоперации.

В департаменте образования Перми сообщали, что Елена Ракинцева решила уйти по своему желанию. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года. Сейчас функции директора школы возложены на заместителя директора Аллу Зобнину.

Напомним, конфликт из-за «Уроков о важном» стал поводом для разговоров о возможном уходе Елены Ракинцевой. В мае 2023 года представители сообщества «Прикамские витязи» обратились в школу с просьбой провести внеклассные занятия на патриотическую тему, однако им отказали. Директор объяснила, что руководствовалась законом об образовании, который запрещает использование образовательной деятельности для политической агитации.

Позже пользователи интернета обнаружили старую страничку школы в социальных сетях, на которой были сообщения с критикой СВО. Прокуратура проводила проверку на экстремизм.

Пост директора языковой школы может занять одна из заместителей директора пермской «Экономической школы № 145».

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