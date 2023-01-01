Максим Артамонов В Перми транспортная прокуратура проводит проверку в связи с коллапсом при регистрации авиарейсов В ночь на воскресенье в аэропорту образовались большие очереди Поделиться Твитнуть

После публикации «Нового компаньона» о коллапсе на стойках регистрации в пермском аэропорту в ночь на 20 августа транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство выясняет причины образовавшихся очередей. В прокуратуре установили, что рейсы авиакомпаний вылетели в пункты назначения, задержки при отправлении рейсов составили от 5 до 15 минут.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

После завершения проверки транспортная прокуратура даст оценку действиям сотрудников аэропорта на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, пассажиры не могли зарегистрироваться на свои рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других российских городов. Утром 20 августа пресс-служба аэропорта распространила сообщение, в котором назвала причины задержки при регистрации. Одна из них связана с отказом сервера регистрации пассажиров в Москве. Из-за этого регистрация началась позже.

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