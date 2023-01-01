Максим Артамонов Ночью в пермском аэропорту случился коллапс Пассажиры не могли зарегистрироваться на рейс, и образовались огромные очереди Поделиться Твитнуть

Как сообщили в редакцию «Нового компаньона» читатели, сегодня ночью в пермском аэропорту Большое Савино произошёл коллапс — люди не могли зарегистрироваться на свой рейс в разные города, в основном в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

«Те, кто давно стоит, говорят, что система для регистрации сломалась. В итоге у многих пассажиров уже полтора часа идёт регистрация, а по факту никого ещё не зарегистрировали на рейс. Люди, которые летят рейсом до Москвы, матерятся, потому что вообще не понимают, куда им стоять. Их номер стойки просто пропал. Питер тоже долго уже стоит, не шевелится. А тем, кто летит до Сочи, сказали: ну стойте где стоите, и всё», — рассказали наша читательница.

Она отметила, что в итоге сама регистрация началась фактически на 40 минут позже.

Фото: Читатели "Нового компаньона"

Мы сделали запрос в пресс-службу пермcкого аэропорта. Ответ пока не поступил. На сайте аэропорта никакой информации об инциденте нет.

Коллапс в пермском аэропорту случился на фоне новости о том, что в аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковёр» из-за возможной угрозы БПЛА. Самолёты перенаправляли в Шереметьево. Об этом сообщили российские telegram-каналы Baza и Mash.

Позже мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ПВО пресекло попытку пролёта БПЛА к Москве.

«Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — сообщил чиновник.

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