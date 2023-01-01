Максим Артамонов В пермском аэропорту объяснили задержки рейсов в Москву и другие города Пассажиры ночью не могли зарегистрироваться Поделиться Твитнуть

Фото: Читатели "Нового компаньона"

В пресс-службе пермского аэропорта сообщили, что утренние задержки рейсов произошли по нескольким причинам. Об говорится в официальном telegram-канале аэропорта.

Сегодня ночью там образовались большие очереди из-за сбоев в системе регистрации. Пассажиры не могли зарегистрироваться на свои рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других российских городов.

Рейсы авиакомпании «Победа» ДР6512 (до Шереметьево), ДР659 (до Пулково) были отправлены с опозданием в 8 и 7 минут соответственно в связи с отказом сервера регистрации пассажиров в Москве. Из-за этого регистрация началась позже.

«Задержка вылета рейса S71160(ПРМ-ДМД) на 47 минут связана с ограничением приёма воздушных судов в аэропорту Домодедово», — пояснили в пресс-службе.

Предварительная задержка рейса авиакомпании Smartavia 5N 584 (рейс до Пулково) составляет 5 часов 25 минут в связи с задержкой вылета рейса в Пермь из Санкт-Петербурга. Это стало причиной попадания рейса во временной промежуток, когда в работу аэродрома Большое Савино введены ограничения, отметили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, сообщается, что в этом году приём и вылет воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября запрещён по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 8:30 до 12:30. Это связано с проведением ремонтных работ на взлётно-посадочной полосе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.