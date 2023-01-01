Максим Артамонов В Соликамске прокуратура начала проверку в связи ДТП со школьным автобусом Ранее было возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварией, в которую попал школьный автобус на трассе Соликамск—Красновишерск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, на место происшествия выехала прокурор Соликамска Ольга Константинова.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок.

Также прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту аварии следкомом.

Напомним, авария произошла 19 августа около 16:00 на автодороге Соликамск—Красновишерск — дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, который перевозил детей 14-17 лет.

По предварительным данным полиции, по неустановленным причинам водитель ПАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В момент аварии в автобусе было 20 человек, 15 из которых дети. Травмы получили девять пассажиров, четверых отвезли в больницу, а остальным назначено амбулаторное лечение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.