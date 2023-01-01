Максим Артамонов Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии школьного автобуса в Соликамске Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Соликамске следственный местный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры школьного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 19 августа на автомобильной трассе Соликамск—Красновишерск водитель школьного автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадало 16 человек, в том числе 15 детей.

На месте происшествия проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства происшествия, отметили в следкоме по региону.

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