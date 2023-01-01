Приток воды в Камское водохранилище достиг самого низкого значения Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Приток воды в Камское водохранилище достиг 493 куб. м/с — это рекорд для августа и в 2,5 раза ниже нормы. Данный показатель также на 20% ниже, чем минимум лета 2010 года, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни из-за отсутствия осадков приток продолжит сокращаться. До середины следующей недели сильных дождей не ожидается.

Ранее сообщалось, что из-за обмеления Камы было закрыто движение паромов.

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