Приток воды в Камское водохранилище достиг самого низкого значения
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Приток воды в Камское водохранилище достиг 493 куб. м/с — это рекорд для августа и в 2,5 раза ниже нормы. Данный показатель также на 20% ниже, чем минимум лета 2010 года, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни из-за отсутствия осадков приток продолжит сокращаться. До середины следующей недели сильных дождей не ожидается.
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Камы было закрыто движение паромов.
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