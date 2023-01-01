В Пермском крае закрывается движение паромов на Каме Это связано с низким уровнем воды в реке Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 22 августа отменяются все рейсы парома по маршруту Добрянка—Сенькино—Добрянка, об этом сообщили в Добрянской администрации.

Как говорится в информации, причиной является минимальный уровень воды этим летом на Камском водохранилище. Глубина реки непосредственно у причала с. Сенькино настолько уменьшилась, что подход парома «СП-2» стал небезопасен.

Чиновники добавили, что последний рейс парома по маршруту Добрянка—Сенькино—Добрянка будет осуществлён по расписанию 20 августа.

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